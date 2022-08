Impact 04.08.2022 Il riscatto di PCO (Di lunedì 8 agosto 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, buone vacanze anche da parte mia! Sono finalmente arrivate le tanto volute vacanze, e chiaramente anche il sottoscritto ne approfitta. Perciò, seppur in ritardo, ecco a voi il report di Impact di giovedì scorso. In questa puntata il main event vedrà coinvolti PCO e Doc Gallows, mentre nel primo match Rosemary. affronterà Deonna Purrazzo. Fra l’altro Emergence si avvicina sempre di più. Immergiamoci nella puntata! Deonna Purrazzo sconfigge Rosemary (2,5 / 5) Brian Myers sconfigge Black Taurus per l’Impact Digital Media Championship (2,5 / 5) Dopo il match Gujar rispedisce Brian Myers dentro il ring, e lo manda al macello dai Decay. Poi Gujar lo colpisce anche lui, con la sua solita Spear dalla seconda corda. Masha Slamovich sconfigge Gisele Shaw (2 / 5) BACKSTAGE: Dopo aver fatto vedere una ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 8 agosto 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, buone vacanze anche da parte mia! Sono finalmente arrivate le tanto volute vacanze, e chiaramente anche il sottoscritto ne approfitta. Perciò, seppur in ritardo, ecco a voi il report didi giovedì scorso. In questa puntata il main event vedrà coinvolti PCO e Doc Gallows, mentre nel primo match Rosemary. affronterà Deonna Purrazzo. Fra l’altro Emergence si avvicina sempre di più. Immergiamoci nella puntata! Deonna Purrazzo sconfigge Rosemary (2,5 / 5) Brian Myers sconfigge Black Taurus per l’Digital Media Championship (2,5 / 5) Dopo il match Gujar rispedisce Brian Myers dentro il ring, e lo manda al macello dai Decay. Poi Gujar lo colpisce anche lui, con la sua solita Spear dalla seconda corda. Masha Slamovich sconfigge Gisele Shaw (2 / 5) BACKSTAGE: Dopo aver fatto vedere una ...

