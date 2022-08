Il trucco del limone sulla scopa: provaci, non crederai ai tuoi occhi! Lo farai sempre! (Di lunedì 8 agosto 2022) Ad agosto, meglio non comprare una scopa nuova (cliccate qui per saperne di più); allora provate con il trucco del limone! È una vera e propria stregoneria, o quasi. Ma facciamo un passo indietro, e vediamo di cosa si tratta. Le setole di uno degli strumenti di pulizia più antichi e diffusi della storia, vanno incontro a deterioramento, indurimento. Raccolgono sporcizia che si sedimenta e, con il passare del tempo, ne compromette la funzionalità. Meglio sarebbe occuparsi della sua cura in modo costante, rimuovendo al termine dell’uso i residui e riponendola poi in uno sgabuzzino al riparo dalla polvere. Ma se non bastasse? Ecco come riportarla come nuova con questo metodo geniale! La scopa è la soluzione immediata per ripulire i pavimenti di casa, il terrazzo, la veranda, il cortile. Ma quanta polvere si accumula ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 agosto 2022) Ad agosto, meglio non comprare unanuova (cliccate qui per saperne di più); allora provate con ildel! È una vera e propria stregoneria, o quasi. Ma facciamo un passo indietro, e vediamo di cosa si tratta. Le setole di uno degli strumenti di pulizia più antichi e diffusi della storia, vanno incontro a deterioramento, indurimento. Raccolgono sporcizia che si sedimenta e, con il passare del tempo, ne compromette la funzionalità. Meglio sarebbe occuparsi della sua cura in modo costante, rimuovendo al termine dell’uso i residui e riponendola poi in uno sgabuzzino al riparo dalla polvere. Ma se non bastasse? Ecco come riportarla come nuova con questo metodo geniale! Laè la soluzione immediata per ripulire i pavimenti di casa, il terrazzo, la veranda, il cortile. Ma quanta polvere si accumula ...

borghi_claudio : @4everAnnina Le possibilità erano due, o qualcuno vuol fare propaganda con il trucco più vecchio del mondo o verame… - meltingmax : @elio_vito Mi spiace, ma la mia interpretazione del meccanismo del Rosatellum, visti i risultati del 2018, è che i… - GiornalismoI : Paul Walter Hauser parla del cattivo scioccante di “Locked up with the devil” Il miglior trucco eseguito dal diavo… - Iperbolee : @parenellatasca Quando ti capisco. Il trucco è NON PENSARCI, certo non è una passeggiata, ma se inizi e non cadi ne… - marcosavona : @LaBombetta76 @Carlo43983110 Il trucco è non cadere dal pero e pensare che non ci siano interessi economici dietro.… -