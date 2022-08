I tormenti di Calenda? Nulla rispetto a chi dovrà governare. Scrive Campi (Di lunedì 8 agosto 2022) Torno nel Pd o mi faccio un partito? Mi candido o non mi candido a sindaco di Roma? Mi accordo o no con Letta? Rompo o non rompo con Letta? Stringo un patto con Renzi o corro da solo? I tormenti dell’uomo politico vanno sempre rispettati, specie quando la posta in gioco è alta, come può essere scegliere una collocazione ideologica o un’alleanza elettorale. L’importante è non esagerare, facendo diventare l’indecisionismo – o, peggio, il decidere una cosa per poi cambiare idea subito dopo – un metodo, uno stile, un marchio di fabbrica. In questo momento, dopo la clamorosa rottura di ieri col Partito democratico, verrebbero facili le ironie sul comportamento ondivago di Carlo Calenda. La sua breve storia politica, tutta nel segno di un presenzialismo mediatico e di un’autoreferenzialità che sono un po’ la cifra del tempo che viviamo, è piena di smentite a ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Torno nel Pd o mi faccio un partito? Mi candido o non mi candido a sindaco di Roma? Mi accordo o no con Letta? Rompo o non rompo con Letta? Stringo un patto con Renzi o corro da solo? Idell’uomo politico vanno sempre rispettati, specie quando la posta in gioco è alta, come può essere scegliere una collocazione ideologica o un’alleanza elettorale. L’importante è non esagerare, facendo diventare l’indecisionismo – o, peggio, il decidere una cosa per poi cambiare idea subito dopo – un metodo, uno stile, un marchio di fabbrica. In questo momento, dopo la clamorosa rottura di ieri col Partito democratico, verrebbero facili le ironie sul comportamento ondivago di Carlo. La sua breve storia politica, tutta nel segno di un presenzialismo mediatico e di un’autoreferenzialità che sono un po’ la cifra del tempo che viviamo, è piena di smentite a ...

