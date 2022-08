Giulia De Lellis | estate d' amore e bikini

(Di lunedì 8 agosto 2022) E' la secondainsieme perDee Carlo Gussalli Beretta e anche questa, come la precedente , è all'insegna dell'. Insieme si godono le calde giornate in spiaggia nelle mete più ...

redazioneiene : Dopo il libro 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!', l'influencer da milioni di follower Giuli… - mparocazzfra : @theofficialrana piacere mi chiamo giulia de lellis C TARANTELL - anast3399 : Buglione e company sono diretti a forte dei marmi anche la de lellis. Stasera si prospetta una seratona e mica pote… - sofia_aufiero : @AntonioGuastaf9 come diceva giulia de lellis “le corna stanno bene su tutto” - Lyla_333 : Sapreste dirmi chi ha tatuato le mani di Giulia de Lellis? #gdl #tattoo #Milan -

Stile e Trend Fanpage

E' la seconda estate insieme perDee Carlo Gussalli Beretta e anche questa, come la precedente , è all'insegna dell'amore. Insieme si godono le calde giornate in spiaggia nelle mete più glamour (Taormina e Forte dei ...... tra ex tronisti e corteggiatori, hanno raggiunto l'apice del successo grazie a Uomini e donne , diventando influencer da milioni di followers e ambassador di brand famosi comeDe, ... Giulia De Lellis come una sposa a Capri: all'evento di gala con abito bianco e maxi coda di cavallo Durante una vecchia ospitata Pomeriggio 5, Giulia De Lellis aveva usato parole ritenute davvero offensive contro le modelle curvy. Lo scorso anno, ...Giulia De Lellis regala ai suoi fan una nuova ed entusiasmante foto che non poteva assolutamente passare inosservata ...