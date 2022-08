Fulmine sulla spiaggia di Soverato | colpita famiglia bergamasca | grave 45enne

(Di lunedì 8 agosto 2022) Momenti di terrore a, in Calabria, dove unadi quattro persone è statada unmentre si trovava al mare, in un tratto dilibera, mentre nella zona imperversava un temporale. Lo riporta Catanzaroinforma.it. Un uomo di 45 anni, colpito in pieno dal, è in gravi condizioni è stato trasportato all’ospedale diin stato di incoscienza e con gravi lesioni da folgorazione. Successivamente è stato trasferito all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove è ricoverato in rianimazione ed è in prognosi riservata. E’ stato trasferito in osservazione a Catanzaro anche il figlio di 4 anni, che presenta lesioni cutanee non preoccupanti. Rimaste in ospedale ala moglie e la ...

Fermati anche i trenilinea Livorno - Grosseto. In provincia di Foggia è ripreso l'incendio ... In Calabria una famiglia di 4 persone è stata colpita da unmentre era in spiaggia a ...Buriana ancheCalabria: a Soverato unha colpito una famiglia in spiaggia. Piogge intense con raffiche di vento e saette hanno colpito l'Umbria e il capoluogo Perugia. Per domani gli ...In fumo 400 ettari di vegetazione in Liguria, interrotta la statale Aurelia. Calabria: famiglia colpita da un fulmine in spiaggia Sono state 21 anche lunedì le richieste di intervento aereo per spegne ...Paura in spiaggia. Quattro persone, componenti di uno stesso nucleo familiare, sono state colpite, riportando ferite, da un fulmine abbattutosi sulla spiaggia a Soverato, nel catanzarese, ...