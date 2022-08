Fiorentina, Gonzalez recuperato senza problemi (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante il piccolo problema contro il Qatar, la Fiorentina non è preoccupata sulle condizioni di Gonzalez Come citato da Fiorentina News, nessun problema per quanto concerne l’infortunio di Gonzalez contro il Qatar. Il ragazzo è ritornato subito a disposizione nonostante il fastidio all’anca ed è pronto all’esordio stagionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante il piccolo problema contro il Qatar, lanon è preoccupata sulle condizioni diCome citato daNews, nessun problema per quanto concerne l’infortunio dicontro il Qatar. Il ragazzo è ritornato subito a disposizione nonostante il fastidio all’anca ed è pronto all’esordio stagionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

