Elezioni 2022 | Renzi | “Alleanza con Calenda? Noi ci siamo”

(Adnkronos) – "Se Calenda ha voglia di fare un ragionamento serio noi ci siamo". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Zona Bianca su Retequattro risponde così alle domande su un'eventuale Alleanza con Carlo Calenda in vista delle Elezioni politiche 2022. "Posso restare solo con dignità e coerenza, la soglia del 3% non ci fa minimamente paura", aggiunge Renzi. "Sono sempre stato disponibile, anche adesso, a non mettere il mio ego davanti alla politica – chiarisce – . Il mio destino per me viene molto dopo. Vediamo cosa succederà". Comunque "domani mattina non è previsto un incontro con Calenda", assicura Renzi.

