Ecco l’ultima legge “green”: fare una strage di mucche (Di lunedì 8 agosto 2022) Eccola, l’altra grande idea green dopo l’addio alle auto a motore a scoppio. Per ridurre l’inquinamento ambientale, via a una strage di mucche e maiali. Da giorni nei Paesi Bassi, considerati la “stalla d’Europa”, gli allevatori sono in rivolta per colpa di una proposta di legge che punta a ridurre entro il 2030 l’inquinamento da ammoniaca e azoto. Visto che i principali indiziati sono proprio feci ed urina di ovini e suini, si stima che gli allevatori dovranno dire addio a un terzo dei 100 milioni di capi sino ad oggi allevati. Addio Guendalina, Bessie e Clarabella: 33 milioni di mucche verranno macellate gratuitamente senza lasciare eredi. Non ci sono solo gli animali, ovviamente. Insieme agli esemplari da abbattere per ridurre azoto e ammoniaca dal 12% al 70%, in base alle zone ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 8 agosto 2022)la, l’altra grande ideadopo l’addio alle auto a motore a scoppio. Per ridurre l’inquinamento ambientale, via a unadie maiali. Da giorni nei Paesi Bassi, considerati la “stalla d’Europa”, gli allevatori sono in rivolta per colpa di una proposta diche punta a ridurre entro il 2030 l’inquinamento da ammoniaca e azoto. Visto che i principali indiziati sono proprio feci ed urina di ovini e suini, si stima che gli allevatori dovranno dire addio a un terzo dei 100 milioni di capi sino ad oggi allevati. Addio Guendalina, Bessie e Clarabella: 33 milioni diverranno macellate gratuitamente senza lasciare eredi. Non ci sono solo gli animali, ovviamente. Insieme agli esemplari da abbattere per ridurre azoto e ammoniaca dal 12% al 70%, in base alle zone ...

