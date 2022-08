Colpisce l' ex moglie con una balestra | poi si uccide | trovato morto in garage

Agenzia_Ansa : Un uomo ha tentato di uccidere l'ex moglie utilizzando una balestra poi, convinto di aver ucciso la donna, si è tol… - telodogratis : Colpisce l’ex moglie con una balestra e si toglie la vita - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo ha tentato di uccidere l'ex moglie utilizzando una balestra poi, convinto di aver ucciso la donna, si è tolto la… - infoitinterno : Colpisce la ex moglie con la freccia di una balestra e poi si uccide - infoitinterno : Colpisce ex moglie con balestra, poi si uccide -

Agenzia ANSA

Un uomo residente a Torre di Mosto, in provincia di Venezia , ha tentato di uccidere l' exutilizzando una balestra , poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto. Leggi anche > Ragazzo di 22 anni ...Un uomo residente a Torre di Mosto (Venezia) ha tentato di uccidere l'exutilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'... Colpisce ex moglie con balestra, poi si uccide - Ultima Ora Crede morta la moglie - l'aveva colpita con una balestra - quindi si suicida. Delitto familiare a Torre di Mosto (Venezia) Non tutti i prof, non certo tutti i docenti nella scuola e della scuola itali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...