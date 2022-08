Bugo e Morgan a Sanremo, 2 anni dopo: “Riconciliazione impossibile” (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è chi ci spera ancora, nella Riconciliazione tra Bugo e Morgan dopo Sanremo 2020. Una nuova intervista di Bugo al Corriere della Sera porta ad escludere categoricamente che una simile possibilità sia quantomeno vicina. Bugo sembra essere categorico e, dopo la squalifica dal Festival nel 2020 per defezione, allontana l’ipotesi di tornare amico di Morgan. Lo ricorderete sicuramente, con tanto di canzone a tema: Morgan ha cambiato il testo del brano Sincero, che presentava in gara in coppia con Bugo, nella categoria dei Campioni nel 2020. Il tutto mentre era in diretta su Rai1, tra lo sgomento del conduttore e direttore artistico, Amadeus. Faceva riferimento ad atteggiamenti che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è chi ci spera ancora, nellatra2020. Una nuova intervista dial Corriere della Sera porta ad escludere categoricamente che una simile possibilità sia quantomeno vicina.sembra essere categorico e,la squalifica dal Festival nel 2020 per defezione, allontana l’ipotesi di tornare amico di. Lo ricorderete sicuramente, con tanto di canzone a tema:ha cambiato il testo del brano Sincero, che presentava in gara in coppia con, nella categoria dei Campioni nel 2020. Il tutto mentre era in diretta su Rai1, tra lo sgomento del conduttore e direttore artistico, Amadeus. Faceva riferimento ad atteggiamenti che ...

