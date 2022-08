Atletica, Gianmarco Tamberi vince in Ungheria: 2.24 e prime risposte verso gli Europei, battuti Potye e Protsenko (Di lunedì 8 agosto 2022) Gianmarco Tamberi ha fatto il suo ritorno in gara dopo il quarto posto ottenuto ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico di salto in alto si è rimesso in gioco al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che è andata in scena a Szekesfehervar (Ungheria). Il marchigiano è riuscito a vincere la gara grazie a un percorso netto fino a 2.24 metri. Ha superato l’asticella al primo tentativo, riuscendo ad avere la meglio sul tedesco Tobias Potye (2.24 alla seconda) e sull’ucraino Andriy Protsenko (il bronzo iridato ha superato 2.18 e poi ha commesso un errore a 2.21, 2.24 e 2.27). Tamberi ha duellato con Potye a 2.27, ma entrambi non sono riusciti a superare la misura. Il nostro portacolori era ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022)ha fatto il suo ritorno in gara dopo il quarto posto ottenuto ai Mondiali 2022 dileggera. Il Campione Olimpico di salto in alto si è rimesso in gioco al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che è andata in scena a Szekesfehervar (). Il marchigiano è riuscito are la gara grazie a un percorso netto fino a 2.24 metri. Ha superato l’asticella al primo tentativo, riuscendo ad avere la meglio sul tedesco Tobias(2.24 alla seconda) e sull’ucraino Andriy(il bronzo iridato ha superato 2.18 e poi ha commesso un errore a 2.21, 2.24 e 2.27).ha duellato cona 2.27, ma entrambi non sono riusciti a superare la misura. Il nostro portacolori era ...

