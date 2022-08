Alla festa di Carlos Corona Fabrizio Corona c’è e Nina Moric no: la reazione della grande esclusa (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorno importantissimo per Carlos Corona, che l’8 agosto festeggia il suo compleanno. E proprio di questo si sta parlando moltissimo nelle ultime ore, infatti c’era molta curiosità sul party organizzato per il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. In tanti si stavano già chiedendo se entrambi i genitori fossero stati presenti o meno, dopo le grandi polemiche e i pesanti litigi degli ultimi mesi. La risposta a questa domanda c’è stata, così come anche la reazione del giovane e della modella croata. Nel corso della festa, Carlos Corona ha anche voluto lanciare un messaggio per ringraziare tutti per il suo compleanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorno importantissimo per, che l’8 agosto festeggia il suo compleanno. E proprio di questo si sta parlando moltissimo nelle ultime ore, infatti c’era molta curiosità sul party organizzato per il figlio di. In tanti si stavano già chiedendo se entrambi i genitori fossero stati presenti o meno, dopo le grandi polemiche e i pesanti litigi degli ultimi mesi. La risposta a questa domanda c’è stata, così come anche ladel giovane emocroata. Nel corsoha anche voluto lanciare un messaggio per ringraziare tutti per il suo compleanno ...

