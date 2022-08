A Torrecuso una notte di San Lorenzo tra moda e prelibatezze

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto alla Località Saude dicon “La bellezza, in un calice.di Stelle, note di bellezza”, in programma il 10 agosto dalle ore 20:30. Unadi Sanoriginale a, un evento organizzato da ‘Edonè Beauty’, ‘Edonè Hair’, ‘Azienda Cavalier Mennato Falluto’ e ‘Fioridea’ che, in occasione dellapiù fantastica dell’estate, si sono unite e hanno ideato questa cena sotto le stelle, con degustazione di piatti tipici e ottimi vini. Un ricco menù preparato dall’azienda ‘Cavalier Mennato Falluto’ aspetta i tanti visitatori e buongustai che hanno deciso di trascorrere una serata spensierata. Ogni piatto servito avrà il nome di una stella: aperitivo Sole, antipasto Sirio, primo piatto Antares, secondo piatto Altair, frutta ...