WWE: Triple H sta preparando grossi piani per Kevin Owens a Raw (Di domenica 7 agosto 2022) Kevin Owens è una delle top star di Raw ma al momento non è compreso nelle storyline dello show rosso al lunedì sera. L’ex campione Universale non si vede da alcune settimane, ovvero da quando ha condotto il KO Show di metà luglio, non proseguendo la storia imbastita con Ezekiel (anch’egli uscito dalle scene). Ma ora, secondo quanto riporta il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful, Triple H starebbe pensando a qualcosa di importante per lui. Le parole di Sean Ross Sapp “C’è molta meraviglia nel backstage per il mancato utilizzo di Kevin Owens negli ultimi tempi. Ora tutti sanno che lui è un cocco di Triple H e i fan si aspettano grandi cose. Al momento KO non è infortunato e non ha problemi di nessun genere. Ecco perché, da quanto mi è stato confidato, il team creativo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 7 agosto 2022)è una delle top star di Raw ma al momento non è compreso nelle storyline dello show rosso al lunedì sera. L’ex campione Universale non si vede da alcune settimane, ovvero da quando ha condotto il KO Show di metà luglio, non proseguendo la storia imbastita con Ezekiel (anch’egli uscito dalle scene). Ma ora, secondo quanto riporta il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful,H starebbe pensando a qualcosa di importante per lui. Le parole di Sean Ross Sapp “C’è molta meraviglia nel backstage per il mancato utilizzo dinegli ultimi tempi. Ora tutti sanno che lui è un cocco diH e i fan si aspettano grandi cose. Al momento KO non è infortunato e non ha problemi di nessun genere. Ecco perché, da quanto mi è stato confidato, il team creativo ...

theshieldofspo1 : Triple H non si ferma: presto altri ritorni/debutti in WWE? - TSOWrestling : La #WWE si prepara ad accogliere nuovi atleti? #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : WWE: Triple H vuole altri ritorni, il suo obiettivo è dare profondità al roster - MattsMB12 : Fora Triple H!!!! - KuroTakesHearts : Tanto cara legal pra trazer e logo o Killer Kross I trust in triple h -