ULTIM’ORA – Raspadori a un passo dal Napoli, un aspetto si è rivelato decisivo (Di domenica 7 agosto 2022) Giacomo Raspadori è l’obiettivo primario del Napoli. Gli azzurri vogliono stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti una pedina che può rivelarsi decisiva nello scacchiere tattico del tecnico di Certaldo. Mercato Napoli Giacomo Raspadori (Photo by Claudio Villa/Getty Images) La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo quanto annunciato nel pomeriggio, questa sera si sarebbe tenuto un incontro tra le due società per comprendere meglio il futuro dell’attaccante classe 2000. I contatti tra le parti sono effettivamente avvenuti e sembrerebbe che l’affare abbia preso una direzione ben precisa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, pare che l’accordo sia ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Giacomoè l’obiettivo primario del. Gli azzurri vogliono stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti una pedina che può rivelarsi decisiva nello scacchiere tattico del tecnico di Certaldo. MercatoGiacomo(Photo by Claudio Villa/Getty Images) La trattativa trae Sassuolo per Giacomopotrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo quanto annunciato nel pomeriggio, questa sera si sarebbe tenuto un incontro tra le due società per comprendere meglio il futuro dell’attaccante classe 2000. I contatti tra le parti sono effettivamente avvenuti e sembrerebbe che l’affare abbia preso una direzione ben precisa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, pare che l’accordo sia ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Il #Napoli accelera per #Raspadori Previsto in serata contatto con il #Sassuolo #SkySport #SkyCalciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, terminato incontro per #Raspadori L'AD del #Sassuolo Carnevali è nel ritiro azzurro #SkyCalciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - infoitinterno : ULTIM’ORA – Raspadori a un passo dal Napoli, un aspetto si è rivelato decisivo - Spazio_Napoli : ???? ULTIM'ORA NAPOLI Giacomo #Raspadori è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra! ?? Secondo quanto riferito… -

Sky - Raspadori - Napoli: incontro concluso dopo 2 ore! L'esito della trattativa Calciomercato Napoli - Raspadori al Napoli , si è concluso l'incontro tra Sassuolo e Napoli. Arriva l'ultim'ora da Sky Sport dopo l'esito del faccia a faccia. Calciomercato: Raspadori Napoli, le ultime dalla Sky Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio in merito all'affare Raspadori Napoli : ... ULTIM'ORA RAI - Raspadori al Napoli, stasera la fumata bianca: i dettagli dall'incontro col Sassuolo Calciomercato: Raspadori Napoli, le ultime dalla Rai Ecco le parole in merito all'affare Raspadori Napoli : ' Raspadori al Napoli , Affare in chiusura. Sta andando bene il vertice a Rivisondoli con i ... Calciomercato Napoli -al Napoli , si è concluso l'incontro tra Sassuolo e Napoli. Arriva l'da Sky Sport dopo l'esito del faccia a faccia. Calciomercato:Napoli, le ultime dalla Sky Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio in merito all'affareNapoli : ...Calciomercato:Napoli, le ultime dalla Rai Ecco le parole in merito all'affareNapoli : 'al Napoli , Affare in chiusura. Sta andando bene il vertice a Rivisondoli con i ...