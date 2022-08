Ultime Notizie – Letta firma intesa con Si, Verdi e Di Maio. Incognita Calenda (Di domenica 7 agosto 2022) Si va componendo nel centrosinistra il puzzle delle alleanze del centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Il leader del Pd ha firmato l’intesa con Sinistra Italiana e Verdi e poi con Impegno civico di Di Maio e Tabacci, Nel giorni scorsi l’accordo con Azione di Calenda, che per ora non commenta, ma nelle prossime ore potrebbe decidere se tenere fede al patto con il Pd o andare al voto da solo col suo partito. Letta – “Sono molto contento di poter annunciare l’intesa con Impegno civico, per andare insieme negli uninominali della legge elettorale. Abbiamo convenuto una relazione fra noi che è stata identificata nel rapporto 92% a 8%” nei collegi uninominali, ha affermato Letta nel corso della conferenza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Si va componendo nel centrosinistra il puzzle delle alleanze del centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Il leader del Pd hato l’con Sinistra Italiana ee poi con Impegno civico di Die Tabacci, Nel giorni scorsi l’accordo con Azione di, che per ora non commenta, ma nelle prossime ore potrebbe decidere se tenere fede al patto con il Pd o andare al voto da solo col suo partito.– “Sono molto contento di poter annunciare l’con Impegno civico, per andare insieme negli uninominali della legge elettorale. Abbiamo convenuto una relazione fra noi che è stata identificata nel rapporto 92% a 8%” nei collegi uninominali, ha affermatonel corso della conferenza ...

