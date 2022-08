Traffico Roma del 07-08-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra la via Pontina via Ardeatina sono invece i lavori a provocare code sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri ed il raccordo direzionesempre per lavori si rallenta sulla via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe direzione tangenziale è chiusa la via Tiberina in direzione fuoriper un incendio nella zona di Prima Porta del Foro Italico chiusa per lavori la rampa di uscita su Corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII alle 20:45 allo stadio Olimpico l’amichevole trae Shakhtar Donetsk attenzione ai cambiamenti la circolazione e ai divieti in direzione stadio al momento si rallenta in tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi per i dettagli di queste di ...