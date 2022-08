Traffico Roma del 07-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare al momento sulle strade della capitale su via del Foro Italico è chiusa per lavori di ripristino delle barriere di sicurezza la rampa di uscita su Corso Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII la polizia locale segnala poi un incidente in via Angelo Emo all’altezza di via Marcantonio Bragadin questa sera allo stadio Olimpico l’amichevole dellaShakhtar do previste le consuete modifiche alla viabilità intorno allo stadio con a divieti di fermata e area di parcheggio dedicate in Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade l’aria della foritalico è servita dalla linea tram 2 da Piazza Mancini e da 14 linee di bus sempre questa sera dalle 21:30 alle 6 chiusa la via Pontina tra Tor de’ Cenci via di Decima verso Pomezia per i dettagli di queste di altre ...