Slam by Mini: Orsi/Marchetti e Iriart/Perez a segno a Napoli (Di domenica 7 agosto 2022) La quarta tappa del circuito di punta dell’attività nazionale incorona per la seconda volta Carolina Orsi e Giorgia Marchetti, a segno su Parmigiani/Zanchetta in una finale combattutissima. Nel maschile successo per l’italo-argentino Emiliano Iriart e lo spagnolo Carlos Perez Cabeza, entrambi di base in Sicilia. Superati in finale Cattaneo/Sinicropi Leggi su federtennis (Di domenica 7 agosto 2022) La quarta tappa del circuito di punta dell’attività nazionale incorona per la seconda volta Carolinae Giorgia, asu Parmigiani/Zanchetta in una finale combattutissima. Nel maschile successo per l’italo-argentino Emilianoe lo spagnolo CarlosCabeza, entrambi di base in Sicilia. Superati in finale Cattaneo/Sinicropi

zazoomblog : Circuito Slam by Mini: a Napoli via ai tabelloni Open SuperTenniX live - #Circuito #Mini: #Napoli #tabelloni - federtennis : In scena sui campi del Rama Club di Napoli la quarta tappa del Circuito Slam #padel by @MINI_Italia ??… - zazoomblog : Padel al Rama Club di Napoli il Circuito Nazionale Slam by Mini - #Padel #Napoli #Circuito #Nazionale - antonellaa262 : Al Rama Club di Napoli dal 1 al 7 agosto la quarta tappa del Circuito nazionale di tornei Open del tour maschile e… -