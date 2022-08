Si tuffa con gli amici per un bagno a mezzanotte e sparisce tra le onde. 29enne ritrovato in acqua dopo 9 ore: come ha fatto a salvarsi (Di domenica 7 agosto 2022) Erano in quattro i giovani che questa notte intorno all’una, nonostante il mare grosso, si sono buttati in acqua alla spiaggia delle Conchiglie, nel comune di Porto Tolle, nel rodigino. Al ritorno, però, erano soltanto in tre, ed hanno subito dato l’allarme: Mattia Veronese, 29 anni, non era con loro sulla battigia. Le ricerche sono iniziate immediatamente per mano della capitaneria di porto di Chioggia (VE), e dei vigili del fuoco di Adria (RO) e si sono concluse intorno alle 10 di oggi 7 agosto con il ritrovamento del ragazzo, vivo. Le ricerche e il ritrovamento Diverse ore dopo l’alba quando ormai le speranze si stavano affievolendo, Veronese è stato avvistato dall’elisoccorso, aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia, in località Gorino di Goro, cinque chilometri a sud rispetto a dove i quattro si trovavano. Il giovane era sotto ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Erano in quattro i giovani che questa notte intorno all’una, nonostante il mare grosso, si sono buttati inalla spiaggia delle Conchiglie, nel comune di Porto Tolle, nel rodigino. Al ritorno, però, erano soltanto in tre, ed hanno subito dato l’allarme: Mattia Veronese, 29 anni, non era con loro sulla battigia. Le ricerche sono iniziate immediatamente per mano della capitaneria di porto di Chioggia (VE), e dei vigili del fuoco di Adria (RO) e si sono concluse intorno alle 10 di oggi 7 agosto con il ritrovamento del ragazzo, vivo. Le ricerche e il ritrovamento Diverse orel’alba quando ormai le speranze si stavano affievolendo, Veronese è stato avvistato dall’elisoccorso, aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia, in località Gorino di Goro, cinque chilometri a sud rispetto a dove i quattro si trovavano. Il giovane era sotto ...

