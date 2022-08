Riforma processo penale: approvato lo schema del decreto attuativo (Di domenica 7 agosto 2022) Lucia Izzo - La Riforma del processo penale compie un passo in avanti con l'approvazione, da parte del CdM il 4 agosto 2022, dello schema di decreto attuativo. Leggi su studiocataldi (Di domenica 7 agosto 2022) Lucia Izzo - Ladelcompie un passo in avanti con l'approvazione, da parte del CdM il 4 agosto 2022, dellodi

CandianiStefano : Oggi #Senato ha approvato riforma giustizia e processo tributario. Quanto andava fatto per consentire al governo di… - businessonlinei : Riforma processo civile 2022-2023, le modifiche più importanti e quando entreranno in vigore - CescoBreve : RT @PD_Lazio: 'Il processo riformatore intrapreso dal Governo Draghi sul DDL Concorrenza va portato avanti per rimettere mano alla legge ch… - fnicodemo : RT @PD_Lazio: 'Il processo riformatore intrapreso dal Governo Draghi sul DDL Concorrenza va portato avanti per rimettere mano alla legge ch… - PD_Lazio : 'Il processo riformatore intrapreso dal Governo Draghi sul DDL Concorrenza va portato avanti per rimettere mano all… -