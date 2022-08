Nuova Zelanda: violenta due bambine, a processo si difende: “Una era consenziente” (Di domenica 7 agosto 2022) In Nuova Zelanda un uomo è stato mandato a giudizio con 33 capi d’accusa, in particolare è finito a processo per aver violentato due bambine, una di 8 anni e una di 12. Ma Tulisi Leiataua, davanti al giudice, per difendersi ha usato la carta del consenso: ha detto infatti che una delle due vittime, la più grande, era consenziente al rapporto e quindi non si sarebbe trattato di stupro. Al termine dell’udienza, comunque, è stato dichiarato colpevole. L’interrogatorio della giovane però, accusata in tribunale di aver “acconsentito” a fare sesso con un adulto quando aveva 12 anni, ha riacceso i riflettori sulle leggi neozelandesi in materia di violenza sessuale, con molti che spingono per una revisione totale. La legge e il consenso In Nuova ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Inun uomo è stato mandato a giudizio con 33 capi d’accusa, in particolare è finito aper averto due, una di 8 anni e una di 12. Ma Tulisi Leiataua, davanti al giudice, perrsi ha usato la carta del consenso: ha detto infatti che una delle due vittime, la più grande, eraal rapporto e quindi non si sarebbe trattato di stupro. Al termine dell’udienza, comunque, è stato dichiarato colpevole. L’interrogatorio della giovane però, accusata in tribunale di aver “acconsentito” a fare sesso con un adulto quando aveva 12 anni, ha riacceso i riflettori sulle leggi neozelandesi in materia di violenza sessuale, con molti che spingono per una revisione totale. La legge e il consenso In...

