Nunzio Pironti | passioni | manie e fantasmi dei cacciatori di libri

(Di domenica 7 agosto 2022) Che leggere faccia immancabilmente bene è regola smentita da frequenti risultati. E alla stimolante (ma minacciosa) massima che chi legge vive mille vite bisognerebbe aggiungere di non dimenticarsi, per troppa estroversione, di esperire innanzitutto la propria. Sono moniti che però non vaccinano dalla smania di possedere, specie quando non odorano più di tipografia ma degli scaffali dove alloggiarono, dell’umidità che assorbirono, delle mani che li sfogliarono e a cui sono sopravvissuti. Perché anche isono cose e “durarán más allá de nuestro olvido” osserva Borges. “No sabrán nunca que nos hemos ido”. Ne è consapevole per pratica di circa un quarantennio Nunziantedetto, signore di placidere che si tiene in forma col basket e le bizzarrie catturate alla clientela ...