NS-22, altri sei facoltosi turisti toccano lo spazio (Di domenica 7 agosto 2022) Con la sesta missione abitata del veicolo suborbitale New Shepard di Blue Origin altri sei facoltosi turisti potranno dire di aver sperimentato, per circa tre minuti, l'ebbrezza dell'assenza di peso e la vista della Terra dallo spazio. Intanto la rivale Virgin Galactic incontra altri ritardi. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 7 agosto 2022) Con la sesta missione abitata del veicolo suborbitale New Shepard di Blue Originseipotranno dire di aver sperimentato, per circa tre minuti, l'ebbrezza dell'assenza di peso e la vista della Terra dallo. Intanto la rivale Virgin Galactic incontraritardi.

AlbertoBagnai : Oggi diciamo prima un’altra cosa che gli altri diranno dopo: - ricpuglisi : Se costa 100, ti fanno lo sconto di 30, ma il massimo che sei disposto a spendere è 60 e lo compri comunque, non ha… - somethnstupid : @91FetusMaya ok sei bisessuale quindi non offenderesti se iniziassi a dirti che sei solo confusa o altri insulti bi… - mandy___23 : RT @blinkhbdl: stavo vedendo un film e ad una certa al protagonista gli hanno detto 'non sei tu che sei selettivo, sono gli altri che ti ha… - GiGiglio99 : RT @att_att6: @GiGiglio99 sei un pezzo di pane gi', e avendo avuto modo di parlare di pallone per ore con te, ne capisci più di tanti altri… -