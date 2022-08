Lasciata per 6 ore in attesa al pronto soccorso: Tiziana muore a 45 anni (Di domenica 7 agosto 2022) Si moltiplicano i casi di mala sanità. La carenza di sanitari negli ospedali sta mettendo a rischio la vita di sempre più persone. Da Nord a Sud senza tralasciare Centro e isole, la sanità italiana sta passando un bruttissimo periodo. Se in alcuni ospedale mancano i posti letto, un po’ ovunque sono a corto di medici e infermieri anche perché coloro che non si sono vaccinati contro il Covid non sono stati reintegrati. A questi si aggiungono poi i giovani sanitari che volano all’estero dove a quanto pare, il trattamento economico sarebbe preferibile. A pagare il prezzo di tutto questo, come sempre, i cittadini. ANSA / Roberto Maggio/archivioQualche giorno fa a perdere la vita un uomo di 90 anni di Lecce: al poverino è stato rifiutato tre volte il ricovero finché non è stato troppo tardi. Una donna di 68 anni, invece, arrivata al ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 agosto 2022) Si moltiplicano i casi di mala sanità. La carenza di sanitari negli ospedali sta mettendo a rischio la vita di sempre più persone. Da Nord a Sud senza tralasciare Centro e isole, la sanità italiana sta passando un bruttissimo periodo. Se in alcuni ospedale mancano i posti letto, un po’ ovunque sono a corto di medici e infermieri anche perché coloro che non si sono vaccinati contro il Covid non sono stati reintegrati. A questi si aggiungono poi i giovani sanitari che volano all’estero dove a quanto pare, il trattamento economico sarebbe preferibile. A pagare il prezzo di tutto questo, come sempre, i cittadini. ANSA / Roberto Maggio/archivioQualche giorno fa a perdere la vita un uomo di 90di Lecce: al poverino è stato rifiutato tre volte il ricovero finché non è stato troppo tardi. Una donna di 68, invece, arrivata al ...

