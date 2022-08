La Cineteca di Bologna restaura Teorema di Pasolini (Di domenica 7 agosto 2022) Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, si rinnovano le iniziative della Cineteca di Bologna in omaggio al poeta e regista nato il 5 marzo 1922. Il centro culturale ha realizzato il restauro del film Teorema che presenterà Alla 79ª Mostra internazionale del Cinema di Venezia in programma dal 31 agosto al 10 settembre. La pellicola sarà proposta nella sezione Classici. Un lavoro realizzato Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Nel centenario della nascita di Pier Paolo, si rinnovano le iniziative delladiin omaggio al poeta e regista nato il 5 marzo 1922. Il centro culturale ha realizzato il restauro del filmche presenterà Alla 79ª Mostra internazionale del Cinema di Venezia in programma dal 31 agosto al 10 settembre. La pellicola sarà proposta nella sezione Classici. Un lavoro realizzato

pietropala : RT @RBcasting: La Cineteca di Bologna rende omaggio a Monica Vitti. Tre film per 'Sotto le stelle del cinema' in Piazza Maggiore. Si inizia… - GeorgeAddison87 : RT @RBcasting: La Cineteca di Bologna rende omaggio a Monica Vitti. Tre film per 'Sotto le stelle del cinema' in Piazza Maggiore. Si inizia… - RBcasting : La Cineteca di Bologna rende omaggio a Monica Vitti. Tre film per 'Sotto le stelle del cinema' in Piazza Maggiore.… - corrierebologna : Monica Vitti, l’omaggio della Cineteca con tre film in piazza Maggiore - maresca_franco : IL GLOBO D’ORO DELLA STAMPA ESTERA ALLA CINETECA DI BOLOGNA La Cineteca di Bologna sarà insignita di un Globo d’oro… -