Il 7 agosto 1990 è avvenuto il delitto di Via Poma, un omicidio ancora avvolto nel mistero

Il 7 agosto 1990 Simonetta Cesaroni, di appena 20 anni, è stata trovata morta nel quartiere Prati a Roma, uccisa con 29 coltellate: nonostante le indagini, il delitto di Via Poma è ancora avvolto nel mistero.

delitto di Via Poma: i fatti avvenuti il 7 agosto 1990

Simonetta Cesaroni era una giovane ragazza romana, che svolgeva un lavoro di segretaria presso l'A.I.A.G. (Associazione Italiana Alberghi della Gioventù), per conto dello studio commerciale Reali SAS. Il 7 agosto 1990 è stato rinvenuto il suo corpo senza vita presso lo stabile di via Carlo Poma 2, nel quartiere Prati di Roma.

