Frosinone, Grosso: 'E' un punto di partenza. A questi livelli le ingenuità si pagano' (Di domenica 7 agosto 2022) Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, commenta a Mediaset il ko con il Monza in Coppa Italia: "Abbiamo fatto una grande prestazione,... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Fabio, allenatore del, commenta a Mediaset il ko con il Monza in Coppa Italia: "Abbiamo fatto una grande prestazione,...

robydeluca91 : Applausi e rammarico per un #Frosinone che esce a testa altissima dalla #CoppaItaliaFrecciarossa contro il #Monza.… - tutto_regolare : Lo stesso Monza che dovrebbe arrivare nella parte sinistra in classifica si è appena fatto rimontare un doppio vant… - nadablackdog : che squadra di merda il @ACMonza , squadra leccata da tutti i servi di @sportmediaset ?? intanto…2-2 col… - tuttofrosinone : Frosinone, Grosso su Haoudi: 'Ha le caratteristiche per far bene' - tuttofrosinone : Frosinone, Grosso su Haoudi: 'Ha le caratteristiche per far bene' -