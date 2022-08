Fiorentina, ecco Jovic. Ma il resto della squadra fatica ancora (Di domenica 7 agosto 2022) La Fiorentina scopre Luka Jovic in una serata di inizio agosto, ma il resto della squadra non carbura ancora come si deve Si è conclusa con un ko per 3-1 contro il Betis la trasferta spagnola della Fiorentina, che ha però avuto modo di scoprire finalmente Luka Jovic, autore dell’unico gol viola. Una rete e tante buone giocate per il serbo, ma il resto della squadra non appare ancora in condizione. A una settimana dall’inizio della nuova stagione, questa sconfitta suona come un allarme per Italiano, che dovrà sistemare il sistemabile prima dell’arrivo degli impegni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Lascopre Lukain una serata di inizio agosto, ma ilnon carburacome si deve Si è conclusa con un ko per 3-1 contro il Betis la trasferta spagnola, che ha però avuto modo di scoprire finalmente Luka, autore dell’unico gol viola. Una rete e tante buone giocate per il serbo, ma ilnon apparein condizione. A una settimana dall’inizionuova stagione, questa sconfitta suona come un allarme per Italiano, che dovrà sistemare il sistemabile prima dell’arrivo degli impegni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

