Fabian Ruiz sblocca Navas al Napoli? Kepa ora è più indietro: la situazione (Di domenica 7 agosto 2022) Nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport ha sganciato la bomba, parlando di un possibile approdo al PSG da parte di Fabian Ruiz. Anzi, più che possibile, si parla di una trattativa già entrata nella sua fase cruciale. L’offerta dei francesi è di 25 milioni bonus compresi, non male per chi come lo spagnolo ha il contratto in scadenza tra un anno. Tra i possibili sostituti si valutano ormai i soliti nomi, da Barak dell’Hellas Verona a Lo Celso del Tottenham. FOTO: Getty Fabian Ruiz NapoliAttenzione però, perché al PSG c’è anche un certo Keylor Navas in uscita. Chiuso da Donnarumma, infatti, il campione costaricano è alla ricerca di un nuovo club dove essere protagonista, possibilità che certo non mancherebbe al Napoli. L’ex Real Madrid potrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport ha sganciato la bomba, parlando di un possibile approdo al PSG da parte di. Anzi, più che possibile, si parla di una trattativa già entrata nella sua fase cruciale. L’offerta dei francesi è di 25 milioni bonus compresi, non male per chi come lo spagnolo ha il contratto in scadenza tra un anno. Tra i possibili sostituti si valutano ormai i soliti nomi, da Barak dell’Hellas Verona a Lo Celso del Tottenham. FOTO: GettyAttenzione però, perché al PSG c’è anche un certo Keylorin uscita. Chiuso da Donnarumma, infatti, il campione costaricano è alla ricerca di un nuovo club dove essere protagonista, possibilità che certo non mancherebbe al. L’ex Real Madrid potrebbe ...

GoalItalia : Si scalda la pista Fabian Ruiz per la Juventus: lo spagnolo può arrivare a parametro zero nel 2023 ?? [??… - forumJuventus : (Cds) 'Mercato Juve? Dipende da Pogba. Proposti ai bianconeri anche Saul e Pjanic, a Torino si guarda a De Jong e F… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Anche il Manchester United vuole Fabian Ruiz, pronto un blitz degli inglesi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Anche il Manchester United vuole Fabian Ruiz, pronto un blitz degli inglesi -