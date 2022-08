Elezioni 2022, Fratoianni: “Anche battere la destra è un programma” (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono felice se vinciamo le Elezioni, non se qualcuno va o arriva”. Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, oggi ospite degli ‘Incontri al caffè’, sul palco de La Versiliana, commenta lo strappo di Calenda. E sottolinea: “Anche battere la destra è un programma”. Allargare l’alleanza a M5S in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022? “Quello che penso l’ho detto più volte. Di fronte a una destra che parte in vantaggio, perché quando arriva il momento delle Elezioni si unisce al volo e si mette d’accordo, e di fronte alle proposte della destra italiana”, che oggi “è una destra sempre più estrema” e con questa legge elettorale, “occorre costruire ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono felice se vinciamo le, non se qualcuno va o arriva”. Così Nicola, leader di Sinistra Italiana, oggi ospite degli ‘Incontri al caffè’, sul palco de La Versiliana, commenta lo strappo di Calenda. E sottolinea: “laè un”. Allargare l’alleanza a M5S in vista dellepolitiche del 25 settembre? “Quello che penso l’ho detto più volte. Di fronte a unache parte in vantaggio, perché quando arriva il momento dellesi unisce al volo e si mette d’accordo, e di fronte alle proposte dellaitaliana”, che oggi “è unasempre più estrema” e con questa legge elettorale, “occorre costruire ...

