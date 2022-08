EK: lanciata la nuova EK-Quantum Delta2 TEC (Di domenica 7 agosto 2022) L’azienda EK ha annunciato il lancio della sua nuova EK-Quantum Delta2 TEC per CPU LGA 1700 e Intel Core di 12a generazione EK, il principale fornitore di soluzioni di raffreddamento per computer (clicca qui per avere maggiori informazioni sull’argomento), ha rilascia l’ultima generazione della sua soluzione TEC. Stiamo parlando della nuova EK-Quantum Delta2 TEC, un blocco d’acqua della CPU per il raffreddamento estremo. In collaborazione con Intel (qui per maggiori info), EK ha sviluppato un waterblock di nuova generazione per gli appassionati che cercano prestazioni di picco costanti. Ed ovviamente, il massimo overclocking dei processori desktop Intel Core di 12a generazione sbloccati. Funzionamento della nuova EK-Quantum ... Leggi su tuttotek (Di domenica 7 agosto 2022) L’azienda EK ha annunciato il lancio della suaEK-TEC per CPU LGA 1700 e Intel Core di 12a generazione EK, il principale fornitore di soluzioni di raffreddamento per computer (clicca qui per avere maggiori informazioni sull’argomento), ha rilascia l’ultima generazione della sua soluzione TEC. Stiamo parlando dellaEK-TEC, un blocco d’acqua della CPU per il raffreddamento estremo. In collaborazione con Intel (qui per maggiori info), EK ha sviluppato un waterblock digenerazione per gli appassionati che cercano prestazioni di picco costanti. Ed ovviamente, il massimo overclocking dei processori desktop Intel Core di 12a generazione sbloccati. Funzionamento dellaEK-...

tuttoteKit : #EK: lanciata la nuova #EK-Quantum Delta2 TEC #EKQuantumDelta2TEC #tuttotek - diceNiNi : @mariobianchi18 È sbarellato. Non lo capisco, anzi, mi rifiuto di capirlo. Tra l'altro la notizia non è nuova (otto… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Rischia di allargarsi e di trasformarsi in una nuova lunga guerra, l’offensiva lanciata da Israele contro Gaza. 22 pal… - GeMa7799 : Lanciata una raccolta fondi internazionale per comprare una t-shirt nuova al pianista col pisello. - danielamarch8 : RT @OssRepressione: Rischia di allargarsi e di trasformarsi in una nuova lunga guerra, l’offensiva lanciata da Israele contro Gaza. 22 pal… -