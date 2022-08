Calenda-Pd | dal patto all’addio in tv | ?così in cinque giorni è finito il «campo plurale»

(Di domenica 7 agosto 2022) Le tensioni, le polemiche via social e la paziente tessitura del segretario del Pd che non è riuscito a tenere insieme il «

Dopo la rottura dell'accordo con il Pd decisoleader di Azione, Carlo, il Pd "sarà ancora più determinato di prima, perché è chiaro che gli italiani, con queste legge elettorale potranno decidere se essere governati da Meloni, dalle ..."A Letta - ha spiegato- ho detto che se avesse firmato un patto antitetico al nostro ...momento successivo al nostro accordo hanno attaccato l'agenda Draghi, ci doveva essere una coerenza ..."Letta mi voleva in una lista unica con Di Maio ma siamo incompatibili. Con Renzi parleremo del programma, abbiamo già punti in comune" ...Riannodare i fili della politica nel mezzo di questa estate che è appena diventata elettorale non è semplice, è come una partita di poker con bluff, puntate, mosse e contromosse. Per capirla occorre c ...