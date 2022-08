Wolverhampton, Traoré via 'solo al giusto prezzo' (Di sabato 6 agosto 2022) Bruno Lage, tecnico del Wolverhampton, non chiude alla cessione di Adama Traoré, ma al giusto prezzo: "Voglio tenere i giocatori... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Bruno Lage, tecnico del, non chiude alla cessione di Adama, ma al: "Voglio tenere i giocatori...

sportli26181512 : Wolverhampton, Traoré via 'solo al giusto prezzo': Bruno Lage, tecnico del Wolverhampton, non chiude alla cessione… - EugenioMaro33 : @eddyveerus C'è un certo Adama Traorè con 1 anno di contratto a Wolverhampton!! - ArmandaGelsomin : RT @juvinsight: L'alternativa a Denzel #Dumfries per il #Chelsea è Adama #Traoré del #Wolverhampton. - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: L'alternativa a Denzel #Dumfries per il #Chelsea è Adama #Traoré del #Wolverhampton. - Avenger68445884 : RT @juvinsight: L'alternativa a Denzel #Dumfries per il #Chelsea è Adama #Traoré del #Wolverhampton. -

Mendes 'salva' Juventus e Roma: l'affare che cambia tutto ... il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto per Adama Troare che è tornato così al Wolverhampton. Proprio il colosso spagnolo potrebbe rappresentare l'alternativa giusta a Nicolò Zaniolo. ... Milan, per la difesa piacciono Diallo e Hincapie. Tutte le trattative in diretta Traore torna al Wolverhampton cinque mesi dopo aver lasciato il club inglese per unirsi al Barça, il club della città natale per cui ha giocato da ragazzino. Il Barcellona ha deciso di non esercitare ... Calciomercato.com ... il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto per Adama Troare che è tornato così al. Proprio il colosso spagnolo potrebbe rappresentare l'alternativa giusta a Nicolò Zaniolo. ...Traore torna alcinque mesi dopo aver lasciato il club inglese per unirsi al Barça, il club della città natale per cui ha giocato da ragazzino. Il Barcellona ha deciso di non esercitare ... Wolverhampton, Traoré via 'solo al giusto prezzo' | Mercato