Porto vs Maritimo – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 6 agosto 2022) Il Porto inizierà la difesa del titolo della Primeira Liga sabato 6 agosto, quando accoglierà il Maritimo all’Estadio do Dragao. La squadra di Sergio Conceicao ha ottenuto sei punti in più dello Sporting Lisbona lo scorso anno, conquistando il 30° trofeo della massima serie, e cercherà di iniziare la nuova campagna in modo vincente sul terreno di casa. Il calcio di inizio di Porto vs Maritimo è previsto alle 21:30 Anteprima Porto vs Maritimo: a che punto sono le due squadre? Porto La stagione 2021-22 è stata sicuramente un successo per il Porto, che ha completato la seconda doppietta sotto la gestione di Sergio Conceicao, riconquistando innanzitutto il titolo del campionato con un record di 91 punti in 34 partite, vincendone 29 e perdendone ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 agosto 2022) Ilinizierà la difesa del titolo della Primeira Liga sabato 6 agosto, quando accoglierà ilall’Estadio do Dragao. La squadra di Sergio Conceicao ha ottenuto sei punti in più dello Sporting Lisbona lo scorso anno, conquistando il 30° trofeo della massima serie, e cercherà di iniziare la nuova campagna in modo vincente sul terreno di casa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprimavs: a che punto sono le due squadre?La stagione 2021-22 è stata sicuramente un successo per il, che ha completato la seconda doppietta sotto la gestione di Sergio Conceicao, riconquistando innanzitutto il titolo del campionato con un record di 91 punti in 34 partite, vincendone 29 e perdendone ...

