Non solo Taiwan: alta tensione anche in Medio Oriente. Cosa succede (Di sabato 6 agosto 2022) Ci sono situazioni e momenti storici in cui il mondo sembra andare a gambe all’aria e precipitare in una spirale di violenza fra nazioni senza apparente fine. Dopo la guerra in Ucraina e la crisi dello Stretto di Taiwan (la Cina si prepara a invadere l’isola? Dove e come può attaccare), con conseguente inasprimento delle relazioni fra Pechino e Washington, la tensione torna a salire anche nell’area Mediorientale. L’esercito di Israele è tornato ad attaccare la Striscia di Gaza, colpendo anche edifici civili e provocando diverse vittime. Raid aerei di Israele nella Striscia: Cosa sta succedendo Gli israeliani l’hanno chiamata “Breaking Dawn”, “spuntare dell’alba”, l’operazione scagliata contro gli obiettivi nella Striscia di Gaza. Gli attacchi aerei hanno preso di mira ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 agosto 2022) Ci sono situazioni e momenti storici in cui il mondo sembra andare a gambe all’aria e precipitare in una spirale di violenza fra nazioni senza apparente fine. Dopo la guerra in Ucraina e la crisi dello Stretto di(la Cina si prepara a invadere l’isola? Dove e come può attaccare), con conseguente inasprimento delle relazioni fra Pechino e Washington, latorna a salirenell’arearientale. L’esercito di Israele è tornato ad attaccare la Striscia di Gaza, colpendoedifici civili e provocando diverse vittime. Raid aerei di Israele nella Striscia:stando Gli israeliani l’hanno chiamata “Breaking Dawn”, “spuntare dell’alba”, l’operazione scagliata contro gli obiettivi nella Striscia di Gaza. Gli attacchi aerei hanno preso di mira ...

marattin : Lo stop della destra sovranista alla delega fiscale si spiega facilmente: se stai per fare una campagna elettorale… - ClaMarchisio8 : Per festeggiare gli ultimi, per preparare i prossimi. Non è solo storia, è la nostra storia ???? #VillarPerosa… - CottarelliCPI : In questa estate di prezzi pazzi, i consumatori dovrebbero essere ancora più attenti del passato nel richiedere lo… - venti_oscar : RT @MarcoYera: Mercato dell’Inter imbarazzante, non fosse stato per Lukaku (che ha fatto praticamente tutto da solo) il nostro mercato varr… - JuveAnd : @filippo1176 @gigimacchia8 @IlMaestroRut @capuanogio non hanno mica solo la fiat -