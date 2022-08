Napoli in clamoroso ritardo per il portiere, Alvino: “Navas balza in pole” (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli sta cercando un portiere per la prossima stagione i due profili più seguiti sono quelli di Navas e Kepa. Luciano Spalletti oggi sarà ‘costretto’ a schierare di nuovo lo sfiduciato in pectore Alex Meret tra i pali, anche perché non ci sono grandi alternative, se non si vuole puntare sui giovani Idasiak e Marfella. La situazione dei portiere in casa azzurra è veramente preoccupante, anche perché tra nove giorni comincia il campionato di Serie A la situazione è tutt’altro che definita. Il Napoli incassa il “si” dei giocatori, come nel caso di Kepa, Raspadori e Simeone, ma non riesce a chiudere le trattative con le società, fermandosi sempre davanti all’ostacolo economico. Sulla questione portieri è intervenuto anche Carlo Alvino che si dice profondamente preoccupato per quanto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022) Ilsta cercando unper la prossima stagione i due profili più seguiti sono quelli die Kepa. Luciano Spalletti oggi sarà ‘costretto’ a schierare di nuovo lo sfiduciato in pectore Alex Meret tra i pali, anche perché non ci sono grandi alternative, se non si vuole puntare sui giovani Idasiak e Marfella. La situazione deiin casa azzurra è veramente preoccupante, anche perché tra nove giorni comincia il campionato di Serie A la situazione è tutt’altro che definita. Ilincassa il “si” dei giocatori, come nel caso di Kepa, Raspadori e Simeone, ma non riesce a chiudere le trattative con le società, fermandosi sempre davanti all’ostacolo economico. Sulla questione portieri è intervenuto anche Carloche si dice profondamente preoccupato per quanto ...

