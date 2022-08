Moto2, Fernandez inarrestabile in qualifica: è sua la pole a Silverstone (Di sabato 6 agosto 2022) Grande favorito della vigilia visti i trionfi negli ultimi Gran Premi disputati, Augusto Fernandez non ha deluso le aspettative firmando la pole position della Moto2 sul circuito di Silverstone . Lo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022) Grande favorito della vigilia visti i trionfi negli ultimi Gran Premi disputati, Augustonon ha deluso le aspettative firmando laposition dellasul circuito di. Lo ...

CorriereRomagna : Moto2: Augusto Fernandez davanti a tutti dopo tre anni, Zaccone 18° - - motosprint : #Moto2, Fernandez inarrestabile in qualifica: è sua la pole a Silverstone - Motorsport_IT : #Moto2 | Silverstone: pole per Fernandez, Vietti cade ed è quinto - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Gran Bretagna, pole di Fernandez in Moto2 - - gponedotcom : Lo spagnolo precede in qualifica Roberts e Ogura, mentre Arenas aprirà la seconda fila col quarto crono, 10° Canet… -