Messico, crollo nella miniera di carbone ad Agujita: 10 intrappolati (Di sabato 6 agosto 2022) Dieci persone sono rimaste intrappolate in Messico, all'interno di una miniera di carbone nello stato settentrionale di Coahuila, quando una parete ha ceduto lasciando entrare grandi quantita' di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Dieci persone sono rimaste intrappolate in, all'interno di unadinello stato settentrionale di Coahuila, quando una parete ha ceduto lasciando entrare grandi quantita' di ...

Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??????Messico: 10 intrappolati in crollo in miniera di Coahuila - America Latina - ANSA - CatelliRossella : ??????Messico: 10 intrappolati in crollo in miniera di Coahuila - America Latina - ANSA - Italian : Messico: 10 intrappolati in crollo in miniera di Coahuila - telodogratis : Messico: 10 intrappolati in crollo in miniera di Coahuila - fisco24_info : Messico: 10 intrappolati in crollo in miniera di Coahuila: Tre minatori salvati e trasportati in ospedale -