LIVE | Inter-Villarreal sullo 2-4 | la chiude Jackson | Primapagina

Ultima amichevole pre-campionato per l'Inter, che gioca con il Villarreal allo Stadio Adriatico di Pescara (calcio d'inizio alle ore 20.30, terreno di gioco in cattive condizioni dipinto di verde). Il prossimo sabato 13 agosto i nerazzurri sono impegnati a Lecce per la prima giornata di campionato in Serie A. Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Skriniar e Gosens (autore del primo tiro della gara), al posto dell'acciaccato Brozovic gioca Asllani. Ammonito Calhanoglu. Pedraza sblocca il risultato con un bel diagonale di sinistro al volo all'angolino, dove Handanovic non può arrivare. La reazione dell'Inter è affidata al solito Lukaku, che pareggia con un colpo di testa su cross di Gosens sfruttando un'uscita a vuoto di ...

