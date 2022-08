Le carenze che non sapevi di avere in estate

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 6 agosto 2022) Quanto tempo passiamo durante l’anno a sognare le vacanze? Facciamo progetti e pianifichiamo tutto per goderci quel momento perfetto, convinti che l’e le vacanze saranno il periodo in cui ci sentiremo al massimo, in cui niente potrà rovinare il tanto agognato good mood. Attenzione, però, a non sottovalutare lee i sintomi di quel malessere stagionale tipico dell’chiamato “Natsubate”, letteralmente “esaurimento estivo”. A cosa prestare attenzione? VitaVi lo ha chiesto al Prof. Arrigo Cicero, Professore di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso l’Università di Bologna, Presidente del Sinut (Società Italiana di Nutraceutica) e Coordinatore del Comitato Scientifico di VitaVi. Il problema nasce quando le persone pensano che con la bella stagione e andando in vacanza abbiano risolto tutti i problemi legati al ...