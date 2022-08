IMU (Di sabato 6 agosto 2022) Valeria Zeppilli - L’ è un’imposta diretta che colpisce la componente immobiliare del patrimonio dei cittadini, pronto il nuovo modello per la dichiarazione 2022. Leggi su studiocataldi (Di sabato 6 agosto 2022) Valeria Zeppilli - L’ è un’imposta diretta che colpisce la componente immobiliare del patrimonio dei cittadini, pronto il nuovo modello per la dichiarazione 2022.

eligiosusi : @sole24ore Il disoccupato non deve pagare IMU per niente legge schifosa da correggere - RaffaeleSabbat4 : Immobile in comodato d'uso, il proprietario deve pagare l'IMU e il fabbricato dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi. - Marco1999Busa : RT @petregiamp: @PaoloGentiloni Il lavoro è ormai finito in Grecia?????? - ARocambole : @Gioiellino3 @Simonasimo0 @lauraboldrini Ha tolto l'Imu sulla prima casa,la sinistra invece il lodo Bersani per le… - CarloF0554ti : @cechi66 @marcofurfaro @pdnetwork Chi non vota è esentato da IRPEF, IMU, IVA? -