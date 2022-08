"Il Carrozzone, direzione...". Giorgia Meloni asfalta Enrico Letta e compagni (Di sabato 6 agosto 2022) "Un accordo senza alcuna visione comune non è un accordo per governare 5 anni una Nazione": Giorgia Meloni commenta così l'accordo raggiunto dal Partito democratico insieme a Verdi, Sinistra Italiana, Impegno civico di Luigi Di Maio, Azione e Più Europa. Una mega coalizione necessaria, secondo il leader dem, a evitare che il prossimo governo sia guidato dal centrodestra. In un tweet scritto subito dopo l'intesa con Fratoianni e Bonelli, infatti, Letta ha scritto: "Un Patto per la Costituzione. L'intesa con Europa Verde e SI è per difendere la Costituzione. Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alle destre il potere di stravolgere la Carta". Parole da cui la leader di Fratelli d'Italia prende le distanze: "'Per salvare la Costituzione' ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) "Un accordo senza alcuna visione comune non è un accordo per governare 5 anni una Nazione":commenta così l'accordo raggiunto dal Partito democratico insieme a Verdi, Sinistra Italiana, Impegno civico di Luigi Di Maio, Azione e Più Europa. Una mega coalizione necessaria, secondo il leader dem, a evitare che il prossimo governo sia guidato dal centrodestra. In un tweet scritto subito dopo l'intesa con Fratoianni e Bonelli, infatti,ha scritto: "Un Patto per la Costituzione. L'intesa con Europa Verde e SI è per difendere la Costituzione. Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alle destre il potere di stravolgere la Carta". Parole da cui la leader di Fratelli d'Italia prende le distanze: "'Per salvare la Costituzione' ...

