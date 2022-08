Glorious presenta il tastierino numerico GMMK

Leggi su tuttotek

(Di sabato 6 agosto 2022) Quest’oggi l’aziendahato il suo nuovissimowireless(clicca qui per accedere allo store), leader mondiale nell’hardware per giochi per PC, ha annunciato oggi l’imminente rilascio del nuovo. Un macro pad meccanico wireless caratterizzato da un’estetica completamente personalizzabile e connettività wireless Bluetooth 5.0 LE senza interruzioni.è un’aggiunta indispensabile per i giocatori, gli streamer e utenti di produttività. Ilè stato progettato come compagno perfetto per le tastierePRO o2 65%, ma è anche ...