Evade volontariamente i domiciliari per non litigare più con i suoceri | arrestato

(Di sabato 6 agosto 2022) Ha preferitore dagli arresti, piuttosto che continuare acon i. Un romeno di 40 anni si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Passo Corese, in provincia di Rieti, spiegato di essersiallontanato dall’appartamento di Roma dove da quattro giorni stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, poiché non andava d’accordo con i genitori della compagna con lui conviventi. Pe questo motivo l’uomo è statoe condotto nel proprio domicilio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

