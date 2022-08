E’ sempre Pistolero: Luis Suarez subito in gol con il Nacional | VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) Luis Suarez è un attaccante strepitoso che non ha bisogno di presentazioni. E’ ancora in grado di fare la differenza, si è sempre dimostrato uno dei migliori bomber in assoluto. E’ reduce dall’esperienza con la maglia dell’Atletico Madrid, il rendimento è stato dai due volti. E’ stato in trattativa con tante squadre, anche italiane ma la decisione del Pistolero è stata quella di tornare al Nacional. La squadra è scesa in campo per la gara di campionato contro il Rentistas e la sfida si conclusa con il netto risultato di 3-0. I gol nel primo tempo sono stati realizzati da Rodriguez e Ramirez. Al 46? l’ingresso di Suarez e l’ex Barcellona sigla il tris di testa. Sublime @LuisSuarez9 ? pic.twitter.com/lyKwRH6nCv — ????? ?-??????????? ® (@IreneMHastings) ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 agosto 2022)è un attaccante strepitoso che non ha bisogno di presentazioni. E’ ancora in grado di fare la differenza, si èdimostrato uno dei migliori bomber in assoluto. E’ reduce dall’esperienza con la maglia dell’Atletico Madrid, il rendimento è stato dai due volti. E’ stato in trattativa con tante squadre, anche italiane ma la decisione delè stata quella di tornare al. La squadra è scesa in campo per la gara di campionato contro il Rentistas e la sfida si conclusa con il netto risultato di 3-0. I gol nel primo tempo sono stati realizzati da Rodriguez e Ramirez. Al 46? l’ingresso die l’ex Barcellona sigla il tris di testa. Sublime @9 ? pic.twitter.com/lyKwRH6nCv — ????? ?-??????????? ® (@IreneMHastings) ...

