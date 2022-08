Damiano e Giorgia Soleri sono in vacanza in Puglia (Di sabato 6 agosto 2022) Come informa la Gazzetta del Mezzogiorno i due fidanzati sono stati beccati dai paparazzi in un supermercato vicino Largo Porta Grande mentre facevano la spesa. Erano in giro come una coppia ... Leggi su notizie (Di sabato 6 agosto 2022) Come informa la Gazzetta del Mezzogiorno i due fidanzatistati beccati dai paparazzi in un supermercato vicino Largo Porta Grande mentre facevano la spesa. Erano in giro come una coppia ...

nati_ci : RT @PortalManeskin: ?? • Giorgia Soleri via Instagram Stories, com Damiano. - Victori31631277 : RT @PortalManeskin: ?? • Giorgia Soleri via Instagram Stories, com Damiano. - nataliamaneskin : RT @PortalManeskin: ?? • Giorgia Soleri via Instagram Stories, com Damiano. - biabobona : RT @PortalManeskin: ?? • Giorgia Soleri via Instagram Stories, com Damiano. - lwtzqud : RT @PortalManeskin: ?? • Giorgia Soleri via Instagram Stories, com Damiano. -