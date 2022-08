(Di sabato 6 agosto 2022) Ildeve trovare un portiere in breve tempo, risalgono le quotazioni di Keylor, estremo difensore del Psg. Il portiere del Costa Rica con un passato al Real Madrid ora è chiuso in Francia dalla volontà della società e dell’allenatore di puntare su Donnarumma. Nella scorsa stagione è stato lui il preferito tra i pali, ma ora il Psg ha deciso di puntare sullagenerazione e quindi è stato relegato al ruolo di secondo portiere.a 35 anni vuole essere ancora protagonista ed il club azzurro gli può dare questa opportunità. Laper portarealè un prestito biennale, un accordo che potrebbe mettered’accordo, anche il PSG che però dovrà pagare gran parte del mega ingaggio percepito dal portiere che ha un ...

napolipiucom : CORSPORT - Navas al Napoli: arriva la svolta con un nuova formula, tutti i dettagli #calciomercatonapoli #napoli… - salvione : Napoli, Kepa è un rebus: spunta di nuovo Keylor Navas - Paolo_Bargiggia : Napoli, CorSport: “Rebus Kepa, avanza l’ipotesi Navas” - zazoomblog : Corsport: il Napoli mantiene in piedi la pista Keylor Navas sarebbe un prestito biennale - #Corsport: #Napoli… - napolista : Corsport: il Napoli mantiene in piedi la pista Keylor Navas, sarebbe un prestito biennale Nel caso gli ostacoli ec… -

Il club francese non ha intenzione di pagare parte dell'alto ingaggio dia differenza di ... Secondo il, la soluzione potrebbe essere quella di un prestito biennale del giocatore. Di ...Il portiere basco Kepa è stato messo al centro dei pensieri dal Napoli , incontro andato in scena un paio di giorni fa a Roma con il suo manager Arturo Canales . Ne parla il Corriere dello Sport , che ...La situazione è chiara: con il Chelsea si prova a trovare la quadra; si prova a disegnare un cerchio milionario. Con l'entourage del giocatore non ci sono problemi, ma con i Blues restano aspetti prob ...Kepa likes Napoli. Le parti lavorano all'accordo con i Blues; e dunque alle cifre del prestito e ai bonus richiesti dagli inglesi: una storia delicata sotto tanti punti di vista, ma la volontà di tutt ...