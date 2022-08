Cori pro-Putin | la Uefa multa il Fenerbahce e decreta la chiusura parziale dello stadio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 agosto 2022) Laha chiuso l’indagine suipro-intonati dai tifosi deldurante la gara contro la Dinamo Kiev, a fine luglio. La decisione finale è stata di sanzionare il club turco per 50mila euro e chiudere parzialmente loper la prossima competizioneche ilgiocherà come squadra ospitante. Lo scrive Calcio e Finanza. La decisione dell’è stata quindi la seguente: ammonire il Fenerbahçe per il comportamento scorretto della sua squadra.re il Fenerbahçe di € 50.000 e ordinare ladel Fenerbahçe SK, per almeno 5.000 posti, durante la prossima partita della competizioneper ...