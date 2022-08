Calcio, de Giovanni e Ruotolo: “Jorit farà un murales su Mertens” (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci siamo. Dopo la decisione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens abbiamo lanciato la proposta di un murales di Jorit in onore del nostro storico capocannoniere.Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa. Jorit ha raccolto entusiasticamente l’idea”. Lo affermano in una nota lo scrittore Maurizio de Giovanni e il senatore Sandro Ruotolo. “Sarebbe molto bello che questa iniziativa fosse pagata dai napoletani – sottolineano – un segno di generosità del nostro popolo e un ringraziamento collettivo a un pezzo della nostra storia. Ovviamente deve essere tutto trasparente e ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità. Tocca a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci siamo. Dopo la decisione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Driesabbiamo lanciato la proposta di undiin onore del nostro storico capocannoniere.Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa.ha raccolto entusiasticamente l’idea”. Lo affermano in una nota lo scrittore Maurizio dee il senatore Sandro. “Sarebbe molto bello che questa iniziativa fosse pagata dai napoletani – sottolineano – un segno di generosità del nostro popolo e un ringraziamento collettivo a un pezzo della nostra storia. Ovviamente deve essere tutto trasparente e ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità. Tocca a ...

